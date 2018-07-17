ОНФ в Карелии выявили трудности при получении полиса ОСАГО

Активисты ОНФ узнали, кому в Карелии труднее всего получить полис ОСАГО.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия провели мониторинг доступности полисов обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для жителей региона. Общественники провели опрос автомобилистов и рейды по точкам продаж полисов ОСАГО.

"В рамках проекта Народного фронта "За права заемщиков" активисты ОНФ ежегодно проверяют рынок услуг автострахования по всей стране с целью защиты прав потребителей финансовых услуг и выявления нарушений в работе страховых компаний как в точках продаж, так и в электронном виде. Как показал наш последний мониторинг, автомобилисты стали реже сталкиваться с проблемами при получении полиса ОСАГО. Никаких очередей и листов ожидания в офисах страховых компаний мы не обнаружили. Тем не менее, сложности у автомобилистов остаются", - сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Сергей Абдрашитов.

Так, по данным опроса автомобилистов и мотоциклистов Петрозаводска, Беломорска, Кондопоги, Лахденпохья и Сортавалы, около половины респондентов столкнулись с проблемой навязывания дополнительных услуг. Чаще это страхование жизни, здоровья страхователя и членов его семьи, а также страхование имущества. У мотоциклистов часто не обходится и без дополнительной платы страховому агенту "за помощь в оформлении" электронного договора ОСАГО.

Если же они отказываются от допуслуг и подарков страховщикам, то получения полиса нужно ждать около 2,5 месяцев. Как признался один петрозаводский мотоциклист, он обратился в крупную страховую компанию 30 мая и его записали на осмотр мотоцикла на 10 августа.

Как показал опрос, 44% респондентов при заключении договора ОСАГО не была представлена информация о коэффициенте "бонус-малус" (КБМ) – скидке за безаварийную езду. Причем 71% опрошенных не знают, как проверить свой КБМ и действовать в случае, если он рассчитан неправильно.

Активисты ОНФ в Карелии выявили, что самые серьезные проблемы с оформлением договоров ОСАГО на сегодняшний день встречаются у таксистов. Страховые компании без объяснения причин отказывают водителям в получении полиса, если узнают, что машина будет использоваться в службе такси.

Некоторые страховщики соглашаются заключить договор ОСАГО "без ограничений", когда в него вписано несколько водителей. По словам таксистов, оформить полис в электронном виде на сайтах поставщиков услуг не всегда удается, поскольку количество таких договоров ограничено. Во второй половине дня заключить договор онлайн нереально.

"Обязательное страхование автогражданской ответственности охватывает интересы значительной части населения страны. В России более 38 млн автовладельцев. И по факту нарушений, выявленных при проведении общероссийского мониторинга в рамках проекта ОНФ "За права заемщиков", будут направлены обращения в надзорные, правоохранительные органы", - отметил Сергей Абдрашитов.