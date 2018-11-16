ФОТО: ОНФ взяли на контроль ситуацию с капремонтом дома в Петрозаводске

Жители Птицефабрики пожаловались в ОНФ на плохой капремонт дома.

Как выясняли активисты ОНФ, побывав в отдаленном микрорайоне Петрозаводска – Птицефабрике, жильцы дома №1 Д узнали о том, что их двухэтажка встанет на капитальный ремонт в рамках программы капремонта, когда подрядчик уже приступил к работам.

По словам местных жителей, с перечнем работ их никто не познакомил, поэтому и согласовать этот список они не могли. В результате им оставалось только наблюдать за деятельностью подрядчика.

В доме были отремонтированы крыша, фасад, внутридомовые сети электроснабжения, фундамент. Но самая большая проблема двухэтажки с горячей водой, которую сложно дождаться в квартирах из-за небольшого диаметра труб внутридомовой системы водоснабжения, осталась нерешенной. Кроме того, по словам граждан, при ремонте крыши на чердак не были выведены вентиляционные каналы. В доме с газовыми плитами без вытяжки оставаться небезопасно. Беспокоит жителей и качество ремонта отмостки у двух подъездов, к которым теперь после дождя стекается вода, а также качество ремонта фундамента.

"У жителей дома №1 "Д" по улице Птицефабрика масса претензий к капремонту, который ведется в их доме. Но когда общаешься с людьми, понимаешь, что большинство проблем и вопросов можно было избежать, если бы Фонд капремонта Карелии наладил информационную работу с населением, если бы граждане имели возможность согласовать перечень работ по своему дому. Программа капремонта реализуется в республике не первый год, а люди как находились, так и находятся в информационном вакууме. И на это мы уже обращали внимание Минстроя Карелии. Как показал наш мониторинг, местные жители зачастую даже не знают, попали их дома в программу капремонта или нет, как выглядит перечень предлагаемых работ по программе капремонта", – отметила член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева.

Эксперты ОНФ обратились в Фонд капремонта и Минстрой Карелии с просьбой разобраться с ситуацией с капремонтом в доме и устранить выявленные нарушения.

"2018 год близится к концу, и мы проверим дома, отремонтированные в рамках программы капремонта за этот период. К сожалению, темпы реализации программы в Карелии пока не вызывают оптимизма. В 2017 году в республике были проведены работы по капитальному ремонту 57 многоквартирных домов, в 2018 году обещают сдать 67 домов. При этом ежегодные планы выглядят иначе – так, в этом году планировалось отремонтировать 237 домов. В 2019 году Минстрой Карелии рассчитывает выполнить работы по капитальному ремонту имущества в 239 многоквартирных домах. Но насколько осуществимы эти планы, если даже информационная работа с населением по-прежнему представляет проблему для регионального оператора капремонта", - отметила Лебедева.