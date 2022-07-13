«Они супермонстры»: детям в скандальном походе по Ладоге ничто не угрожало, считают организаторы

Правоохранительные органы Карелии возбудили уголовное дело против организаторов похода по Ладоге, а те заявили, что дети перед экспедицией прошли школу выживания и им ничего не грозило.

Об этом «Столице на Онего» рассказал один из коллег руководителя похода Александр Горшелев, знакомый с деталями экспедиции. Он является координатором неформального объединения «Сургутский открытый союз боевых искусств», в который входит и региональная общественная организация «Союз морских пехотинцев» ХМАО-Югра, организовавшая поход по Ладоге.

«Вы поймите, у нас там не какие-то неподготовленные юнцы. У трех человек — четыре кругосветных путешествия. Это не те дети, что тонули без сопровождения старших. Это подготовленные матросы, они натасканы на морские узлы, они знают прекрасно азбуку Морзе, флагштоки. Они прошли школу выживания, они супермонстры. Это лучшая школа подготовки. Все учебно-тренировочные суда — „Паллада“, „Крузенштерн“ — ждут ребят, подготовленных Вышкурцевым. Они закаленные, пропитанные любовью к морю. Подготовка ребят начинается в спортзале, там нет хлюпиков. Они знают, как выживать в море», — рассказал Горшелев.

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