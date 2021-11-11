«Они уходят тихо и смиренно»: В ковидном центре Карелии умерла врач-рентгенолог

В ковидном стационаре 10 ноября умерла врач-рентгенолог городской поликлиники №1 Петрозаводска, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сказал Михаил Охлопков: «Это большая утрата не только для медицинского учреждения, но и для всех нас».

«В последние два года медицинскими работниками героические поступки совершаются постоянно. Часто они выполняют работу, которая выходит за рамки их обычной трудовой деятельности, помогая своим коллегам. Почти никто не уходит в отпуск, а те, кто переболел коронавирусом, возвращаются в красную зону снова. Врачи готовы самоотверженно помогать всем нуждающимся, чтобы замедлить распространение опасной инфекции. На них возложена огромная ответственность по сохранению не только своей жизни, но и жизни всех жителей региона. Их подвиг — особый, связанный с ежедневной опасностью — не заметен для широкого круга людей, но по своей значимости гораздо выше, чем полет в космос. Почему сравниваю с космосом? Потому что ковидная инфекция для человечества так же не изведана, как просторы Вселенной», — написал Михаил Охлопков.

Как отметил глава Минздрава, за время эпидемии в Карелии от коронавируса умерло много медицинских работников, непосредственно из-за инфицирования на работе — 6 человек.

«Есть очень точный и меткий афоризм Джека Лондона: «Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти». В понимании медицинских работников люди, которые не стремятся вакцинироваться, ищут пути к гибели», — привел сравнение Охлопков, отметив, что мы должны увековечить и сохранять память о погибших медицинских работниках в любых проявлениях.