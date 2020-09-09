Онкодиспансер в Карелии оснастят новым оборудованием за 292 млн рублей

В распоряжение специалистов Республиканского онкологического диспансера уже поступило высокотехнологичное медицинское оборудование общей стоимостью 130 млн рублей, сообщили в Минздраве Карелии.

В этом году в онкодиспансере появились УЗИ-аппараты экспертного класса, видеогастроскопы, видеоколоноскопы, электрохирургический блок, наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами искусственной вентиляции легких, биохимический анализатор, микроскопы и сканер микропрепаратов.

Среди недавних приобретений диспансера - эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций. Как рассказал заведующий хирургическим отделением №1 врач хирург-онколог Станислав Скляров, оборудование для цитоскопии позволяет более точно диагностировать урологические заболевания, немаловажным его достоинством, в отличие от старых цитоскопов, является минимальная травматичность тканей. Если раньше для проведения подобных исследований специалисты диспансера вынуждены были направлять пациентов в другие медицинские учреждения, в том числе за пределы республики, то теперь такой необходимости нет.

В операционных появились современные операционные столы. По словам заведующего оперблоком Кирилла Игнатьева, врачи уже оценили их конструктивные и функциональные особенности, надежность в работе. Во время операции хирург с помощью пульта управления может изменять положение пациентов для обеспечения удобного доступа при широком спектре хирургических манипуляций.

До конца года ожидается поставка в онкодиспансер еще 29 единиц медтехники. В учреждении ждут магнитно-резонансный томограф, маммограф, лазерный хирургический комплекс и другое оборудование.

Оснащение Республиканского онкологического диспансера проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В 2020 году Карелии из федерального бюджета на эти цели выделено 292 млн рублей.

Ранее глава Минздрава России назвал достигнутые результаты в здравоохранении Карелии беспрецедентными.