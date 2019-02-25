Онлайн-магазин "Яндекса" и Сбербанка начнет продавать зарубежные продукты

Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса" — онлайн-магазин Bringly — совместно с турецким маркетплейсом Hepsiburada запустит пилотный проект по продаже продуктов питания из-за рубежа.

Об этом сообщили в пресс-службе Bringly.

"В марте мы начнём пилотный проект с Hepsiburada по продаже продуктов питания из-за границы", — сообщили в компании.

Подробнее читайте в деловой интернет-газете "Вести Карелии".