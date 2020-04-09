890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели Карелии направили вопросы главе республики о поддержке бизнеса 3
Сегодня 10:27
Около 3,5 тысяч человек вышли с самокарантина в Карелии 4
Сегодня 08:58
"Строительство детского сада ведется законно и будет продолжено" 4
Сегодня 18:16
Парфенчиков сравнил бегущих от коронавируса в Карелию москвичей с жителями блокадного Ленинграда 12
Сегодня 16:47
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО) 18
09.04.2020 23:35

Онлайн забег пройдет в Карелии в честь юбилея республики

Новости. Спорт
18:40, 10 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Всех любителей активного образа жизни приглашают принять участие в забеге "Петрозаводский марафон online", сообщили в Минспорта Карелии.

В 2020 году забег посвящен 100-летию республики Карелия.

Для участия в онлайн-забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке, указав желаемую дистанцию. На указанный при регистрации адрес электронной почты будет отправлен файл с изображением стартового номера. В любой удобный день необходимо пробежать заявленную дистанцию. Бегать можно ночью/днём, в лесу, в парке, на стадионе, по шоссе или по льду. Не важно, где и как. Также необходимо записать трек тренировки с помощью спортивных гаджетов: часов или специального приложения на смартфоне, и отправить его организаторам, прикрепив по возможности 1-2 фото с пробежки (на адрес электронной почты ptzmarathon@bk.ru или в сообщения группы в социальной сети "ВКонтакте").

В период карантина и самоизоляции пробежки возможны лишь дома на беговой дорожке.

Для участников подготовлены юбилейные медали и сувенирная продукция.

Ранее сообщалось, что спектакли и концерты Музтеатра Карелии покажут онлайн.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
03.04.2020, 11:18
Житель Карелии привлек внимание правоохранителей фотографиями в соцсети
04.04.2020, 13:36
В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)
04.04.2020, 10:00
Еще один житель Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
04.04.2020, 15:48
Предприниматель Петрозаводска: что ждет страну и бизнес после эпидемии

Аналитика

Сегодня 18:16
Обществоведение
"Строительство детского сада ведется законно и будет продолжено" 4
Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Петрозаводске в связи с попытками группы протестующих остановить возведение детского сада на Ключевой.
"Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен" 5
09.04.2020 15:19
"После каждой операции нейрохирург должен сказать: "Я сделал все, что мог" 9
09.04.2020 14:40
"Победим и эту заразу коронавирусную" 7
08.04.2020 17:09
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Вся аналитика

Медиа

Снос дерева дружбы
Сегодня 15:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»