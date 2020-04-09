Онлайн забег пройдет в Карелии в честь юбилея республики

Всех любителей активного образа жизни приглашают принять участие в забеге "Петрозаводский марафон online", сообщили в Минспорта Карелии.

В 2020 году забег посвящен 100-летию республики Карелия.

Для участия в онлайн-забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке, указав желаемую дистанцию. На указанный при регистрации адрес электронной почты будет отправлен файл с изображением стартового номера. В любой удобный день необходимо пробежать заявленную дистанцию. Бегать можно ночью/днём, в лесу, в парке, на стадионе, по шоссе или по льду. Не важно, где и как. Также необходимо записать трек тренировки с помощью спортивных гаджетов: часов или специального приложения на смартфоне, и отправить его организаторам, прикрепив по возможности 1-2 фото с пробежки (на адрес электронной почты ptzmarathon@bk.ru или в сообщения группы в социальной сети "ВКонтакте").

В период карантина и самоизоляции пробежки возможны лишь дома на беговой дорожке.

Для участников подготовлены юбилейные медали и сувенирная продукция.

Ранее сообщалось, что спектакли и концерты Музтеатра Карелии покажут онлайн.