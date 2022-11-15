ООО «Энергокомфорт». Карелия» списывает пени

Жители Петрозаводска и поселка Кварцитный, у которых есть задолженность за электроэнергию, в декабре смогут оплатить счета без пени.

Такую возможность клиентам-физическим лицам предоставляет ООО «Энергокомфорт». Карелия».

Компания объявляет о начале предновогодней акции. С 5 по 30 декабря полностью оплатите задолженность за электричество, в том числе пени и госпошлину, предусмотренные судебным решением, если такое имеется, и вам спишут текущие пени, которые не взыскивали в судебном порядке.

Для списания пени необходимо показать оплаченную квитанцию (или ее копию) за ноябрь 2022 года специалисту Центра обслуживания клиентов, расположенного по адресу ул. Кирова, д.49 а. В случае наличия судебного решения также нужно предъявить документы, подтверждающие оплату пени и госпошлины. Если у вас нет возможности посетить ЦОК лично, скан копии оплаченных квитанций можно направить на электронную почту electra@ek.karelia.ru.

Срок проведения акции – до 30 декабря включительно. Подробную информацию уточняйте по телефону колл-центра 56-04-31.

Узнать о состоянии лицевого счета и произвести оплату вы можете на сайте ООО «Энергокомфорт». Карелия» https://energokomfort-karelia.ru/. Оплатить счет можно и другими способами: в офисах, терминалах банков, с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн и в отделениях АО «Почта России».

Не оставляйте долги на следующий год – воспользуйтесь шансом списать пени в декабре!