ООО «Люди медиа» публикует стоимость изготовления материалов для проведения предвыборной агитации

ООО «Люди медиа» публикует сведения о расценках на изготовление агитационных материалов на выборах, которые состоятся 11 сентября 2022 года.
В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона No 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Люди медиа» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года:
Кемский муниципальный район
• Выборы депутатов Совета Куземского сельского поселения пятого созыва
• Повторные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 15
• Дополнительные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам №1, №11, №13
Лахденпохский муниципальный район
• Выборы Главы Куркиекского сельского поселения
• Выборы Главы Элисенваарского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Куркиекского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Элисенваарского сельского поселения пятого созыва
• Повторные выборы депутата Совета Хийтольского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Лоухский муниципальный район
• Выборы главы Чупинского городского поселения
• Выборы депутатов Совета Чупинского городского поселения пятого созыва
• Повторные выборы депутата Совета Лоухского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2
Медвежьегорский муниципальный район
• Выборы Главы Великогубского сельского поселения
• Выборы Главы Пиндушского городского поселения
• Выборы Главы Повенецкого городского поселения
• Выборы Главы Толвуйского сельского поселения
• Выборы Главы Чёбинского сельского поселения
• Выборы Главы Чёлмужского сельского поселения
• Выборы Главы Шуньгского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Великогубского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Паданского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Пиндушского городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Повенецкого городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Толвуйского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Чёбинского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Чёлмужского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Шуньгского сельского поселения пятого созыва
• Дополнительные выборы депутата Совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12
Муезерский муниципальный район
• Выборы главы Муезерского городского поселения
• Выборы депутатов Совета Воломского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Лендерского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Муезерского городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Ругозерского сельского поселения пятого созыва
• Досрочные выборы главы Ледмозерского сельского поселения
Олонецкий муниципальный район
• Выборы главы Коверского сельского поселения
• Выборы главы Куйтежского сельского поселения
• Выборы главы Туксинского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Видлицкого сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Коверского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Коткозерского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Куйтежского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Михайловского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Олонецкого городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Туксинского сельского поселения пятого созыва
Питкярантский муниципальный район
• Выборы Главы Харлуского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Харлуского сельского поселения пятого созыва
Прионежский муниципальный район
• Выборы Главы Заозерского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Заозерского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Шуйского сельского поселения пятого созыва
• Выборы Главы Гарнизонного сельского поселения
• Выборы Главы Деревянкского сельского поселения
• Выборы Главы Нововилговского сельского поселения
• Выборы Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Деревянкского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Деревянского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Нововилговского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Пайского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского сельского поселения пятого созыва
Пудожский муниципальный район
• Выборы Главы Куганаволокского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Куганаволокского сельского поселения пятого созыва
Сортавальский муниципальный район
• Выборы Главы Кааламского сельского поселения
• Дополнительные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения первого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, № 8 и № 10.
Суоярвский муниципальный округ
• Выборы депутатов Совета Суоярвского муниципального округа первого созыва
Цена зависит от тиража, цветности, плотности и фактуры исходного материала, сложности и срочности.
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