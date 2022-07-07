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ООО «Люди медиа» публикует стоимость изготовления материалов для проведения предвыборной агитации

Новости. Общество
17:27, 08 Июля 2022

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ООО «Люди медиа» публикует сведения о расценках на изготовление агитационных материалов на выборах, которые состоятся 11 сентября 2022 года.

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона No 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Люди медиа» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года:

Кемский муниципальный район

• Выборы депутатов Совета Куземского сельского поселения пятого созыва
• Повторные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 15
• Дополнительные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам №1, №11, №13

Лахденпохский муниципальный район

• Выборы Главы Куркиекского сельского поселения
• Выборы Главы Элисенваарского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Куркиекского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Элисенваарского сельского поселения пятого созыва
• Повторные выборы депутата Совета Хийтольского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Лоухский муниципальный район

• Выборы главы Чупинского городского поселения
• Выборы депутатов Совета Чупинского городского поселения пятого созыва
• Повторные выборы депутата Совета Лоухского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2

Медвежьегорский муниципальный район

• Выборы Главы Великогубского сельского поселения
• Выборы Главы Пиндушского городского поселения
• Выборы Главы Повенецкого городского поселения
• Выборы Главы Толвуйского сельского поселения
• Выборы Главы Чёбинского сельского поселения
• Выборы Главы Чёлмужского сельского поселения
• Выборы Главы Шуньгского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Великогубского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Паданского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Пиндушского городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Повенецкого городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Толвуйского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Чёбинского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Чёлмужского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Шуньгского сельского поселения пятого созыва
• Дополнительные выборы депутата Совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12

Муезерский муниципальный район

• Выборы главы Муезерского городского поселения
• Выборы депутатов Совета Воломского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Лендерского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Муезерского городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Ругозерского сельского поселения пятого созыва
• Досрочные выборы главы Ледмозерского сельского поселения

Олонецкий муниципальный район

• Выборы главы Коверского сельского поселения
• Выборы главы Куйтежского сельского поселения
• Выборы главы Туксинского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Видлицкого сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Коверского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Коткозерского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Куйтежского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Михайловского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Олонецкого городского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Туксинского сельского поселения пятого созыва

Питкярантский муниципальный район

• Выборы Главы Харлуского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Харлуского сельского поселения пятого созыва

Прионежский муниципальный район

• Выборы Главы Заозерского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Заозерского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Шуйского сельского поселения пятого созыва
• Выборы Главы Гарнизонного сельского поселения
• Выборы Главы Деревянкского сельского поселения
• Выборы Главы Нововилговского сельского поселения
• Выборы Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Деревянкского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Деревянского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Нововилговского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Пайского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения пятого созыва
• Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского сельского поселения пятого созыва

Пудожский муниципальный район

• Выборы Главы Куганаволокского сельского поселения
• Выборы депутатов Совета Куганаволокского сельского поселения пятого созыва

Сортавальский муниципальный район

• Выборы Главы Кааламского сельского поселения
• Дополнительные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения первого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, № 8 и № 10.

Суоярвский муниципальный округ

• Выборы депутатов Совета Суоярвского муниципального округа первого созыва

Цена зависит от тиража, цветности, плотности и фактуры исходного материала, сложности и срочности.

Реквизиты:
Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, к.3 лит.А, помещ. 1-Н помещ.192, ИНН 7813655327, КПП 781301001, ОГРН 1217800109680, р/с 40702810355000051272, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
e-mail: media-people@bk.ru

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