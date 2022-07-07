ООО «Люди медиа» публикует стоимость изготовления материалов для проведения предвыборной агитации

ООО «Люди медиа» публикует сведения о расценках на изготовление агитационных материалов на выборах, которые состоятся 11 сентября 2022 года.

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона No 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Люди медиа» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года:

Кемский муниципальный район

• Выборы депутатов Совета Куземского сельского поселения пятого созыва

• Повторные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 15

• Дополнительные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам №1, №11, №13

Лахденпохский муниципальный район

• Выборы Главы Куркиекского сельского поселения

• Выборы Главы Элисенваарского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Куркиекского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Элисенваарского сельского поселения пятого созыва

• Повторные выборы депутата Совета Хийтольского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Лоухский муниципальный район

• Выборы главы Чупинского городского поселения

• Выборы депутатов Совета Чупинского городского поселения пятого созыва

• Повторные выборы депутата Совета Лоухского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2

Медвежьегорский муниципальный район

• Выборы Главы Великогубского сельского поселения

• Выборы Главы Пиндушского городского поселения

• Выборы Главы Повенецкого городского поселения

• Выборы Главы Толвуйского сельского поселения

• Выборы Главы Чёбинского сельского поселения

• Выборы Главы Чёлмужского сельского поселения

• Выборы Главы Шуньгского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Великогубского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Паданского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Пиндушского городского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Повенецкого городского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Толвуйского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Чёбинского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Чёлмужского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Шуньгского сельского поселения пятого созыва

• Дополнительные выборы депутата Совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12

Муезерский муниципальный район

• Выборы главы Муезерского городского поселения

• Выборы депутатов Совета Воломского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Лендерского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Муезерского городского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Ругозерского сельского поселения пятого созыва

• Досрочные выборы главы Ледмозерского сельского поселения

Олонецкий муниципальный район

• Выборы главы Коверского сельского поселения

• Выборы главы Куйтежского сельского поселения

• Выборы главы Туксинского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Видлицкого сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Коверского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Коткозерского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Куйтежского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Михайловского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Олонецкого городского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Туксинского сельского поселения пятого созыва

Питкярантский муниципальный район

• Выборы Главы Харлуского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Харлуского сельского поселения пятого созыва

Прионежский муниципальный район

• Выборы Главы Заозерского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Заозерского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Шуйского сельского поселения пятого созыва

• Выборы Главы Гарнизонного сельского поселения

• Выборы Главы Деревянкского сельского поселения

• Выборы Главы Нововилговского сельского поселения

• Выборы Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Деревянкского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Деревянского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Нововилговского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Пайского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения пятого созыва

• Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского сельского поселения пятого созыва

Пудожский муниципальный район

• Выборы Главы Куганаволокского сельского поселения

• Выборы депутатов Совета Куганаволокского сельского поселения пятого созыва

Сортавальский муниципальный район

• Выборы Главы Кааламского сельского поселения

• Дополнительные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения первого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, № 8 и № 10.

Суоярвский муниципальный округ

• Выборы депутатов Совета Суоярвского муниципального округа первого созыва

Цена зависит от тиража, цветности, плотности и фактуры исходного материала, сложности и срочности.

Реквизиты:

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