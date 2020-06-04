ООО "Сортавальский лесозавод" на четверть увеличил объемы производства

В настоящее время продолжается модернизация завода в рамках реализуемого инвестпроекта. В мае предприятие получило республиканскую субсидию, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

ООО "Сортавальский лесозавод" в январе-апреле на четверть увеличил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы лесопиления за этот период составили 31,2 тысячи куб м, или 126% к аналогичному периоду 2019 года. Лесозавод получает поддержку как инвестиционный проект.





Предприятие, где трудится более 150 человек, занимается производством пиломатериалов. Сортавальскую продукцию знают потребители из Европы, Китая, Южной Кореи, Египта. Компании удалось решить вопрос с утилизацией отходов.





"Очередной двухлетний этап модернизации производства начался в прошлом году. В рамках проекта предполагается инвестировать более 400 млн руб. Уже поступили три новые камеры, в ближайшее время они начнут работать, три следующие – поступят к концу 2020 года. На ноябрь – декабрь запланирован запуск автоматизированной линии сортировки пиломатериалов", – рассказал о планах завода заместитель генерального директора Антон Семенов.





Напомним, с 2016 года ООО "Сортавальский лесозавод" реализует на территории крупный инвестиционный проект по производству сухих обрезных пиломатериалов. В проект на первом этапе уже инвестировано 140 млн рублей. Проведена модернизация основного производства, а также построена котельная на биотопливе и комплекс сушильных камер. Реализация проекта продолжается.



Объем производства пиломатериалов за 2019 год составил 83,2 тысячи куб м (102,7% к 2018 году).





Добавим, в мае предприятие получило субсидию от министерства экономического развития по уплате процентов по кредиту, полученному для финансирования инвестпроекта. Сумма субсидии составила более 566 тысяч рублей. Суть нового проекта по модернизации заключается в развитии производства. Результатом станет ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, а также модернизация сушильного комплекса. Таким образом, на предприятии будет построена котельная на биотопливе AGRO Forst & Energietechnik Gmbh мощностью 6,5 МВт, 6 сушильных камер BaltBrand, модернизирован первый пильный станок AriVislanda Ab и окорочный станок Cambio 800, а также введена в эксплуатацию автоматическая линия сортировки сырых пиломатериалов.



В рамках реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест.