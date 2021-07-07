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ООО «Твоя Типография»: расценки на печать агитационных материалов

Новости. Экономика
16:55, 08 Июля 2021

ООО «Твоя Типография» публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Твоя Типография», ИНН 1001329174
Юр.адрес: 185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Правды (Голиковка Р-Н), дом 29, офис 13
публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг)
по изготовлению предвыборных печатных материалов зарегистрированным кандидатам
на выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года
— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
— Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
— Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва
— Выборы депутатов Совета Костомукшского городского округа четвертого созыва
— Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования «Летнереченское сельское поселение»
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 10
— Выборы Главы Юшкозерского сельского поселения
— Дополнительные выборы депутата Совета Рабочеостровского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу 10
— Дополнительные выборы депутата Совета Кондопожского городского поселения четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу 13
— Дополнительные выборы депутата Совета Новинского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу 6
— Выборы Главы Хийтольского сельского поселения
— Выборы депутатов Совета Хийтольского сельского поселения пятого созыва
— Дополнительные выборы депутатов Совета Кестеньгского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатным избирательным округам 6, 9
— Дополнительные выборы депутатов Совета Лоухского городского поселения пятого созыва
по одномандатным избирательным округам 1, 2
— Дополнительные выборы депутатов Совета Малиновараккского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатным избирательным округам 2, 4, 10
— Досрочные выборы Главы Паданского сельского поселения
— Выборы депутатов Совета Ребольского сельского поселения пятого созыва
— Дополнительные выборы депутата Совета Пенингского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу 1
— Дополнительные выборы депутата Совета Суккозерского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу 2
— Дополнительные выборы депутатов Совета Импилахтинского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатным избирательным округам 5, 6
— Досрочные выборы Главы Ладва-Веткинского сельского поселения
— Дополнительные выборы депутатов Совета Матросского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатным избирательным округам 3, 9
— Дополнительные выборы депутатов Совета Кааламского сельского поселения четвертого созыва
по одномандатным избирательным округам 40, 43, 45

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