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Опасен ли рак глаза для всего организма в целом?

Новости. Общество
14:50, 23 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Заместитель главврача Офтальмологического центра Карелии по лечебной работе, хирург, онкоофтальмолог Максим Александрович Шашлов рассказал об онкологических заболеваниях глаза, насколько они опасны для организма в целом.

Глаз, как и другие органы, подвержен онкозаболеваниям. К счастью, по словам офтальмоонколога, глаз достаточно хорошо защищает себя от организма, он словно в коконе, и если болезнь начнет развиваться внутри, то в большинстве случаев она не распространяется и не затрагивает весь организм. Но всегда и везде есть исключения.

- Насколько онкозаболевание глаза опасно для всего организма в целом? Есть ли при офтальмоонкологии риск распространения метастазов?
- К счастью, глаз достаточно хорошо защищает себя от организма, он словно в коконе, и если онкопроцесс идет внутри, то в большинстве случаев это не затрагивает организм в целом.

Раковые изменения эпителия, которые присутствуют на веках, на коже в окологлазничной области, как правило, всегда заметны, и если их удалить, то они не будут иметь последствия для жизни и общего здоровья организма. Конечно, если онкопроцесс развивался уже длительное время и не контролировался специалистами, последствия не предсказуемы.

Если онкология развивается внутри глаза и не выходит за пределы его оболочек, то можно избежать распространения заболевания при своевременном лечении. Да, в некоторых случаях это может быть сопряжено с утратой глаза либо потерей зрения. Но эта та жертва, которая приносится ради общего здоровья организма. Тот случай, когда приходится удалять скрепя сердце видящий глаз, чтобы спасти организм.

Плотная капсула, которая защищает содержимое глаза, не позволяет распространяться раковым клеткам дальше, если больной орган удален, защищая таким образом весь организм. К сожалению, в нашей жизни случается все, и если заболевание будет неконтролируемо, то возникает риск распространения за пределы глаза.

Как определить, что у вас онкозаболевание глаза, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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