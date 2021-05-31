Опасный маневр маршрутки в Петрозаводске едва не закончился трагедией (ВИДЕО)

Водитель маршрутки в Петрозаводске ради экономии нескольких секунд рисковал жизнями пассажиров и водителей других автомобилей, выехав на перекресток под запрещающий сигнал светофора.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео нарушения ПДД. Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

На пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Лыжной и Калинина 1 июня в 11.10 водитель маршрутного автобуса совершил крайне опасный маневр — в тот момент, когда для автомобилей на Калинина и Ключевском шоссе уже загорелся «зеленый», он выехал на перекресток, поворачивая с улицы Правды в сторону Ключевой. Чудом никто не пострадал, уже начавшие движение автомобили успели притормозить.

«Жизнь пассажиров стоит 35 рублей, плевать что произойдёт, главное больше заработать», — прокомментировал видео его автор.

Напомним, сегодня утром водитель, вылетевший в центре Петрозаводска на перекресток под запрещающий сигнал светофора, спровоцировал аварию с участием сразу 4 автомобилей.

А 24 мая маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре столицы Карелии.