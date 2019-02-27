Opel возвращается на российский рынок после перерыва

Немецкий производитель автомобилей Opel, который входит в PSA Group, возвращается на российский рынок в рамках стратегического плана Push to Pass.

В сообщении компании отмечается, что решение о возвращении Opel на российский рынок является частью стратегии, которая направлена на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках.

В PSA сообщили, что за расширение бизнеса в Евразии будет отвечать Драган Ненадович, он займет пост регионального брнед-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании.

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