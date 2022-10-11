Оперативная служба Петрозаводска предупредила о резком усилении ветра

Без политики

Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».