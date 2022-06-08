Оперативная служба подтвердила сроки подключения горячей воды в Петрозаводске

Горячее водоснабжение жилфонда и административных зданий Петрозаводска будет восстановлено, как и планировалось, с 6 июля.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель директора Единой дежурно-диспетчерской службы Дмитриев Николаев.

По его словам, горячая вода вернется в здания в центральной части города, микрорайонах Кукковка, Древлянка, Рыбка и ряда других.

Там с 22 июня проводились профилактические работы на тепловых сетях.