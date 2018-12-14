Оперативники выезжали из-за подозрительного пакета в Петрозаводске

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте.

По данным ЕДДС Петрозаводска, 13 декабря в 22.00 во дворе дома №1а по Октябрьскому проспекту на скамейке обнаружен подозрительный пакет.

"Работали оперативные службы. В пакете: новогодние игрушки. Опасности нет", - отметили в диспетчерской службе.