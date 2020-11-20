Оперштаб Карелии сообщает о госпитализации 29 пациентов с пневмонией за сутки

За сутки в больницы республики поступили новые пациенты, у которых была выявлена внебольничная пневмония.

29 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Смертей от внебольничной пневмонии в этот день не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2334 пациентов, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

По данным на субботу, 21 ноября, в Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.