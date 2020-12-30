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Оперштаб опубликовал номера телефонов дежурных служб медорганизаций в Карелии

Новости. Общество
13:25, 31 Декабря 2020
фото: © Fotolia
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В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, куда обращаться за медпомощью в новогодние праздники.

Единая федеральная горячая линия по коронавирусу: 122

"Горячая линия" Министерства здравоохранения Республики Карелия +7(800) 201-06-57

Единая горячая линия: 67-09-47, с 10 до 15 ежедневно

Городская поликлиника № 1: ул. Свердлова 78-20-31, пр. Лесной, 40 75-30-40

Городская поликлиника № 2: +7(965) 817-10-72

Городская поликлиника № 3: 70-11-21; +7(909) 571-99-91

Городская поликлиника № 4: взрослое население 53-35-31, 8(921) 467-12-20; детское население 52-59-96, 8(900) 457-78-57

Городская детская поликлиника № 1: +7(900) 457-79-08

Городская детская поликлиника № 2:+ 7(8142) 59-99-33, ул. Ровио,13 +7 (906) 207-08-95

Городская детская больница: +7(964) 317-81-69

Больница скорой медицинской помощи: стационар 79-11-77, травмпункт 77-28-51

Республиканский противотуберкулёзный диспансер: 71-87-87, +7(906) 207-10-12

Республиканский стоматологический центр:

ул. Гоголя, 10 (взрослое население) 77-29-64;

ул. Калинина, 51а (детское население) 44-50-90;

неотложная помощь в ночное время +7(905) 299-91-85

Детская республиканская больница: приёмное отделение 8- 964 - 317 - 81 - 82, поликлиника 8 (8142)76-29-29

Бюро судебно-медицинской экспертизы: 63-42-37, дежурный эксперт +7(964) 317-84-69

Республиканский наркологический диспансер +7(905) 299-95-71

Республиканская психиатрическая больница: приемный покой стационара 8 (8142) 63- 61-46, диспансер: 67 -02 -58.

Центр паллиативной медицинской помощи:

ковид-стационар +7(991) 476-03-40,

паллиативный стационар +7(991) 476-03-41,

патронажная служба +7(991) 476-03-59

Родильный дом имени К.А. Гуткина:

Кирова, 15: 76-62-38;

Луначарского, 2: 73-17-02

Республиканский перинатальный центр: 33-31-13

Республиканский кожно-венерологический диспансер 8(911) 053-72-23

Республиканская инфекционная больница: приемный покой 8(921) 467-13-92

Госпиталь для ветеранов войн: 67-13-77

Республиканский онкологический диспансер приёмный покой 4,5,6,8 января 2021 г. на плановую госпитализацию (записанных ранее):76-42-26

Республиканская больница им. В.А. Баранова:

территориальный центр медицины катастроф : 76447;

приёмный покой - 764363

Кондопожская ЦРБ:

взрослое население: +7(963) 747-38-38, 8 (964) 318-90-82, 8(81451) 7-41-22, +7(963) 747-26-26;

детское население: +7(963) 747-32-32, +7(964) 318-90-86;

скорая помощь: 8(963) 747-22-88, 8(81451) 7-41-27, 8(81451) 7-44-78, 8(81451) 7-45-87

Лоухская ЦРБ:

скорая помощь п. Лоухи +7(921) 803-49-09;

скорая помощь п. Чупа +7(921) 017-24-53

Медвежьегорская ЦРБ: +7(921) 524-82-82

Толвуйская амбулатория: +7(911) 428-02-12

Беломорская ЦРБ: +7(921) 466-98-52

Сортавальская ЦРБ: взрослая поликлиника +7(921) 527-80-51, +7(921) 527-80-52, детская поликлиника: +7(964) 317-51-05.

Ответственный за Сортавальский район: +7 (921) 221-71

Районная больница города Лахденпохья:

взрослое население: +7(921) 527-80-51, +7(921) 527-80-52

детская консультация 8 (81450) 45-124

Ответственные за Лахденпохский район +7(964) 318-93-02, +7(964) 318-93-02

Пудожская ЦРБ: поликлиника 8(81452) 5-13-74, скорая медицинская помощь 8(921) 625-96-16

Питкярантская ЦРБ: +7(964) 317-52-52

Сегежская ЦРБ: +7(906) 206-74-84

Кемская ЦРБ: +7(963) 740-00-55

Участковая больница п. Муезерский: скорая медицинская помощь 103, +7(911) 419-26-74.

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