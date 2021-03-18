Разработчики вакцины рассказали, когда аллергикам лучше прививаться от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи рассказал, когда лучше делать прививку от коронавируса аллергикам.

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", ответил на вопрос, когда аллергикам лучше прививаться от коронавируса, сообщил оперштаб РФ.

"Если у человека аллергия на цветение, то вакцинироваться необходимо в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода. Если же аллергия на домашнюю пыль, наоборот, надо вакцинироваться в летний период, когда люди выезжают за город, где количество пыли меньше", – рассказал учёный.

Кроме того, академик отметил, что людям с аллергией обязательно перед вакцинацией следует проконсультироваться с лечащим врачом.