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Оперштаб сообщил, сколько жителей Карелии сделали прививку от COVID-19

Новости. Общество
06:40, 12 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе вакцинированных от COVID-19 граждан.

Первым компонентом вакцины в Карелии привито 553 человека, полностью вакцинацию прошли 128 человек. Об этом сообщает оперштаб.

В приоритетном порядке иммунизацию проходят медработники, работники образования и социальных служб. Обсуждается вопрос о приоритетной вакцинации работников крупных промышленных предприятий.

По состоянию на 30 декабря прошлого года в республику поступило 1242 дозы вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В конце января-начале февраля ожидается поступление очередной партии вакцины.

"Вакцинация для всех категорий проводится на добровольной основе. Также необходимо, чтобы у человека не было противопоказаний к иммунизации. Кроме того, учитывается, переболел ли уже человек COVID-19: при наличии антител к коронавирусу вакцинация не требуется", - говорится в заявлении оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что на сайте госуслуг начали выдавать паспорта о вакцинации от COVID-19.

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