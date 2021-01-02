На сайте госуслуг начали выдавать паспорта о вакцинации от COVID-19

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как сообщает РИА Новости, министр пояснил, что заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов.

"На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", - сказал Мурашко.

Напомним, гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Пока доступна одна вакцина - "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Как сообщают власти, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – 100 процентов.

Кроме того, в России разрабатывают и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН в феврале может получить регистрацию.

В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.