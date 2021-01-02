Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За первые сутки нового года в Карелии появились на свет 12 малышей, в том числе девочки-двойняшки 1
Сегодня 15:52
Пожилые люди продолжают умирать от коронавируса в Карелии - три случая за сутки 8
Сегодня 09:09
Ситуация с заражением коронавирусом в Карелии остается напряженной – 342 человека за сутки
Сегодня 09:23
В травмпункт Петрозаводска в новогоднюю ночь попали 13 человек 1
Сегодня 15:39
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ) 42
Сегодня 14:51
Стало известно, когда в Петрозаводске будут массово ловить пьяных водителей 3
Сегодня 08:57

На сайте госуслуг начали выдавать паспорта о вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
20:40, 02 Января 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Загрузка...

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как сообщает РИА Новости, министр пояснил, что заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов.

"На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", - сказал Мурашко.

Напомним, гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Пока доступна одна вакцина - "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Как сообщают власти, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – 100 процентов.

Кроме того, в России разрабатывают и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН в феврале может получить регистрацию.

В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска
28.12.2020, 10:18
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус

Аналитика

30.12.2020 15:35
Обществоведение
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
Лучшие фото 2020 года по версии "Столицы на Онего": люди, факты, события, настроения.
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 13
25.12.2020 12:50
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
24.12.2020 15:36
Вся аналитика

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»