ОПФР по Карелии разъяснило новшества с компенсациями стоимости проезда в поездах для пенсионеров

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения об изменении процедуры компенсаций за проезд к месту отдыха и обратно для пенсионеров.

Теперь они избавлены от обязанности предоставлять в Пенсионный фонд справки о стоимости поездки. ПФР будет самостоятельно запрашивать сведения у ОАО «РЖД» с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Пенсионный фонд компенсируют стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. Если на назначенную дату поездки пассажирский поезд не курсировал, то возмещается проезд в скором или фирменном поезде. Как будет работать система, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».