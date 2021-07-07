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ОПФР по Карелии разъяснило новшества с компенсациями стоимости проезда в поездах для пенсионеров

Новости. Общество
16:00, 08 Июля 2021
фото: ГТРК "Карелия"

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения об изменении процедуры компенсаций за проезд к месту отдыха и обратно для пенсионеров.

Теперь они избавлены от обязанности предоставлять в Пенсионный фонд справки о стоимости поездки. ПФР будет самостоятельно запрашивать сведения у ОАО «РЖД» с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Пенсионный фонд компенсируют стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. Если на назначенную дату поездки пассажирский поезд не курсировал, то возмещается проезд в скором или фирменном поезде.

Как будет работать система, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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