«Техрент» вывел на улицы Петрозаводска более 30 единиц техники

Больше полусотни человек круглосуточно ликвидируют последствия обильного снегопада, сообщили в компании «ТехРент».

В ночь с 29 на 30 ноября столицу Карелии накрыл сильный снегопад — многие автолюбители столкнулись с проблемами, пытаясь добраться до работы или учебы.

Специалисты ООО «Техрент» еще ночью приступили к уборке городских улиц от снега. Как расссказали в компании, в Петрозаводске работали 17 единиц техники во всех районах города, больше всего на Кукковке и Зареке. Утром к уборке приступили еще 23 единицы, также во всех районах города.

Помимо проезжих частей городских улиц, ООО «ТехРент» убирает также тротуары. Всего в ликвидации последствий снегопада участвуют 53 рабочих. Идет оплуживание, снегоочистка и подсыпка дорог. На данный момент уборка города продолжается.