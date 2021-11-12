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«Техрент» вывел на улицы Петрозаводска более 30 единиц техники

Новости. Общество
11:09, 30 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Больше полусотни человек круглосуточно ликвидируют последствия обильного снегопада, сообщили в компании «ТехРент».

В ночь с 29 на 30 ноября столицу Карелии накрыл сильный снегопад — многие автолюбители столкнулись с проблемами, пытаясь добраться до работы или учебы.

Специалисты ООО «Техрент» еще ночью приступили к уборке городских улиц от снега. Как расссказали в компании, в Петрозаводске работали 17 единиц техники во всех районах города, больше всего на Кукковке и Зареке.  Утром к уборке приступили еще 23 единицы, также во всех районах города.

Помимо проезжих частей городских улиц, ООО «ТехРент» убирает также тротуары. Всего в ликвидации последствий снегопада участвуют 53 рабочих. Идет оплуживание, снегоочистка и подсыпка дорог. На данный момент уборка города продолжается.

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Комментарии

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кенгуру
2021-11-30 13:03:26
видел три машины


Где коммуняки и яблочники?
Козьма
2021-11-30 12:55:39
Судя по Кукковке никто ничего не чистил , везде дикий ужас , кроме Ровио.
Гражданин
2021-11-30 12:45:26
Техрент врет !!!!
Проехал с Заводской на Ключевую.
Видел две снегоуборочные машины.
Ленина чистят постоянно.
Тротуары не чистят в городе.
Гость
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