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Определен перечень предприятий, которые будут работать в период ограничительных мер

Новости. Общество
16:08, 06 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Вадим Жернов
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Из 10 тысяч поступивших заявлений в перечень включены 3765 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Сегодня глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписал Распоряжение №211 р-П, утверждающий перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не подлежит приостановлению в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции".

Из 10 тысяч поступивших заявлений в перечень включены 3765 организаций и индивидуальных предпринимателей. Это: организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, системообразующие предприятия, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющие финансовые услуги, осуществляющие жизнеобеспечивающую деятельность, деятельность в сфере сельскохозяйственной отрасли, а также средства массовой информации.

Приостановление деятельности организаций, не вошедших в перечень и не подпадающих под исключения, установленные Указом Президента РФ от 02.04.2020 года № 239, позволит снизить количество работающих граждан, что даст им возможность соблюдать режим самоизоляции, ограничит распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Узнать, есть ли в перечне юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, можно на специальном интернет-портале, созданном Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия, для этого необходимо ввести в поисковой строке номер ИНН или название организации.

По заявлению организации или индивидуального предпринимателя перечень может быть дополнен. Вся необходимая информация размещена на сайте Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия.

В течение текущей недели будет осуществлена проверка всех объектов для размещения туристов на предмет их соответствия требованиям Распоряжения Главы Республики № 127-р от 31.03.2020 и постановлениям Главного санитарного врача по Республике Карелия. После окончания проверки будет принято решение о дополнении перечня организациями, предоставляющими услуги по размещению туристов.

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