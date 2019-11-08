Определен подрядчик для строительства детсада на улице Репникова в Петрозаводске

Строительство объекта будет вестись по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сообщили в республиканском Минтрансе.

КУ РК "Управление капитального строительства РК" заключило договор с ООО "ТЕХЭКСПЕРТ" на строительство детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в Петрозаводске.

Подрядчик определен путем открытых конкурсных процедур. Стоимость контракта составляет 178,4 млн рублей.



Новое здание детского сада будет 3-этажным, рассчитанным на 280 мест, 12 групп. Подрядчику необходимо построить кирпичное здание с двумя лифтами и провести благоустройство территории. Проектом предусмотрена организация двух независимых заездов, устройство контейнерной площадки для ТКО, ограждения по периметру садика и обустройство площадок для прогулок – установка теневых навесов, скамеек, игровых модулей.



Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту строительства детского сада прошли государственную экспертизу в 2019 году. Земельный участок расположен вне санитарно-защитных зон предприятий и сооружений.