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Новости. Общество
15:07, 08 Ноября 2019
фото: detsadrodnichok.caduk.ru

Определен подрядчик для строительства детсада на улице Репникова в Петрозаводске

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Строительство объекта будет вестись по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сообщили в республиканском Минтрансе.

КУ РК "Управление капитального строительства РК" заключило договор с ООО "ТЕХЭКСПЕРТ" на строительство детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в Петрозаводске. 

Подрядчик определен путем открытых конкурсных процедур. Стоимость контракта составляет 178,4 млн рублей.

Новое здание детского сада будет 3-этажным, рассчитанным на 280 мест, 12 групп. Подрядчику необходимо построить кирпичное здание с двумя лифтами и провести благоустройство территории. Проектом предусмотрена организация двух независимых заездов, устройство контейнерной площадки для ТКО, ограждения по периметру садика и обустройство площадок для прогулок – установка теневых навесов, скамеек, игровых модулей.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту строительства детского сада прошли государственную экспертизу в 2019 году. Земельный участок расположен вне санитарно-защитных зон предприятий и сооружений.

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