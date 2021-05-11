Определены сроки введения ковид-паспортов в странах Евросоюза

Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы система сертификатов о вакцинации заработала в июне этого года.

Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации ведется по графику, чтобы система заработала в июне», — отмечается в заявлении. «Люди будут иметь при себе неопровержимые доказательства того, что они были вакцинированы, или что у них есть отрицательный взаимно признанный тест, или что они переболели COVID-19 и, следовательно, имеют антитела», — подчеркивается в заявлении. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ на сегодняшний день не одобрили российские вакцины от коронавируса. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».