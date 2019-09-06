Определены виды малого бизнеса для программы субсидирования за счет бюджета Карелии

Власти Карелии готовы расширить перечень видов бизнеса, на поддержку которых будут выделяться субсидии из бюджета – они перечислены в пакете законодательных поправок, подготовленных Минэкономразвития.

Предложения министерства поддержал комитет по экономической политике парламента Карелии.

Глава Минэкономразвития Павел Буренков назвал направления деятельности малого и среднего предпринимательства, которые планируется включить в программу господдержки, пишут "Вести Карелии".

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