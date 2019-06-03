Определились пять самых прибыльных видов бизнеса в Карелии

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Наиболее высокие показатели по доле прибыльных организаций в Карелии в первом квартале продемонстрировали деревообработка и производство бумаги.
Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении республики в 2019 году.
В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева кроме мебели доля прибыльных организаций составила 83,3%.
Чистая прибыль организаций выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какие еще виды бизнеса попали в число прибыльных, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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