Определились пять самых прибыльных видов бизнеса в Карелии

Наиболее высокие показатели по доле прибыльных организаций в Карелии в первом квартале продемонстрировали деревообработка и производство бумаги.

Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении республики в 2019 году.

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева кроме мебели доля прибыльных организаций составила 83,3%.

Чистая прибыль организаций выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие еще виды бизнеса попали в число прибыльных, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".