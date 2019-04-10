ОПРОС: Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?

В мэрии Петрозаводска к настоящему времени обсуждаются шесть вариантов, куда установить стелу воинской славы.

Напомним, в 2017-2018 годах в Петрозаводске уже обсуждали, где установить памятный знак. Тогда общественники предлагали поставить стелу на набережной Онежского озера, у мемориала "Вечный огонь", на площадке у мэрии или на насыпном острове в Онего.

В 2019 году мэрия повторно инициировала обсуждение места установки стелы "Город воинской славы". Чиновники решили встретиться с представителями общественности, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на публичные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля.

Уже прошли встречи с ветеранами, педагогами и молодежью. В итоге были предложены шесть вариантов, куда можно установить стелу.

А где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?

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