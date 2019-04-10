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Новости. Общество
11:32, 10 Апреля 2019
фото: Правительство РК

ОПРОС: Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?

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В мэрии Петрозаводска к настоящему времени обсуждаются шесть вариантов, куда установить стелу воинской славы.

Напомним, в 2017-2018 годах в Петрозаводске уже обсуждали, где установить памятный знак. Тогда общественники предлагали поставить стелу на набережной Онежского озера, у мемориала "Вечный огонь", на площадке у мэрии или на насыпном острове в Онего.

В 2019 году мэрия повторно инициировала обсуждение места установки стелы "Город воинской славы". Чиновники решили встретиться с представителями общественности, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на публичные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля.

Уже прошли встречи с ветеранами, педагогами и молодежью. В итоге были предложены шесть вариантов, куда можно установить стелу.

А где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Беня
2019-04-10 15:09:27
В ямке у Вечного огня. Больше некуда.
Нет, или вы намекаете на то, шо дедушку Ленина выкорчевать и в вместо него поставить? :) С одно стороны как-бы можно, но с другой стороны это же дедушка Ленин! :)
Leopol'd
2019-04-10 15:06:25
Есть бульвар победы. Знак от КГБ поставили, даже не согласовывали ни с кем. Так и ставьте еще один.
Ded
2019-04-10 12:33:47
Установить ее во дворе (и за деньги) того, кто все это инициировал, не продумав последствий.
Неравнодушный
2019-04-10 12:26:07
Все эти мысленные судорожные метания по городу со стелой - действительно какие-то унизительные. Если совершил подвиг, так ставь стелу, где хочешь.
кир
2019-04-10 11:57:26
Не надо устанавливать этот языческий символ. Воинской славы и доблести не было, а пришла беда с большими людскими потерями.
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Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


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