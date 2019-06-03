ОПРОС: Как изменилась ваша зарплата за последний год?

По результатам российского опроса почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились. Интересно, как изменилась зарплата у жителей Карелии?

Институт социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подвел итоги ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения.

В результате выяснилось, что доля россиян, которые считают, что их заработная плата снизилась за последний год, составила 18,3%, при этом у 19,2% она росла, а у 62,5% - не изменилась.

"За последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% - улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике", - пишет ТАСС об итогах исследований.

"Столица на Онего" интересуется у читателей: Как изменилась ваша зарплата за последний год?

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