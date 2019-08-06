ОПРОС: Как вы отдыхаете холодным летом?

Погода в это лето не очень радует жителей Карелии, поэтому решили поинтересоваться: как вы отдыхаете холодным летом.

Начался последний летний месяц – август. Холодная погода продолжает сохраняться на всей территории Карелии.

И, по словам синоптиков, жары в ближайшее время не предвидится.

Решили поинтересоваться: как вы отдыхаете холодным летом?

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