ОПРОС: Как вы отдыхаете холодным летом?

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Погода в это лето не очень радует жителей Карелии, поэтому решили поинтересоваться: как вы отдыхаете холодным летом.
Начался последний летний месяц – август. Холодная погода продолжает сохраняться на всей территории Карелии.
И, по словам синоптиков, жары в ближайшее время не предвидится.
Решили поинтересоваться: как вы отдыхаете холодным летом?
Ответить на вопрос можно здесь.
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