Опрос: Какие рекомендации МЧС вы не соблюдаете, если выходите рыбачить на лодке?

Рост количества ЧП с рыбаками в Карелии МЧС объясняет несоблюдением требований безопасности.
По мнению ведомства, рыбаки тонут, в основном, потому что не надевают спасательные жилеты, игнорируют прогноз погоды, рыбачат в одиночку, употребляют алкогольные напитки.
«Столица на Онего» решила выяснить, как к этим требованиям относятся сами рыбаки и опубликовала опрос для своих читателей.
Участникам предлагается ответить на вопрос: «Какие рекомендации МЧС вы не соблюдаете, если выходите рыбачить на лодке?».
Проголосовать можно здесь. Опрос анонимный.
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