Опрос: Какие рекомендации МЧС вы не соблюдаете, если выходите рыбачить на лодке?

Рост количества ЧП с рыбаками в Карелии МЧС объясняет несоблюдением требований безопасности.

По мнению ведомства, рыбаки тонут, в основном, потому что не надевают спасательные жилеты, игнорируют прогноз погоды, рыбачат в одиночку, употребляют алкогольные напитки.

«Столица на Онего» решила выяснить, как к этим требованиям относятся сами рыбаки и опубликовала опрос для своих читателей.

Участникам предлагается ответить на вопрос: «Какие рекомендации МЧС вы не соблюдаете, если выходите рыбачить на лодке?».

Проголосовать можно здесь. Опрос анонимный.