ОПРОС: Ощутили ли вы рост цен в новом году?

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В России с нового года выросли ставки по налогам и акцизы.
В 2019 году НДС вырос с 18 до 20%, повысились акцизы на бензин, табак и автомобили. Налог на алкогольную продукцию не изменился, но из-за требований ВТО предполагается отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское.
По оценке Центробанка, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%.
Ощутили ли вы на своем кошельке рост цен в связи изменением налогового законодательства?
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