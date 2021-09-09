Опрос показал, о чем мечтают россияне

ВЦИОМ выяснил, что россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях.

Заветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты центра предложили россиянам ответить на открытый вопрос, подразумевающий один вариант ответа, о своей заветной мечте. Чаще всего россияне заявляли о том, что мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%).

Также респонденты мечтают о квартире, доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для России (2%), встрече любимого человека (2%).

При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить.

В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. Примечательно, что за последние два года россияне стали больше верить в собственные силы: в 2019 году такого мнения придерживались 45% опрошенных.

О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Для исполнения мечты россияне чаще всего загадывают желание на Новый год (19%), думают о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%) и визуализируют желания (4%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.