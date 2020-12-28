Опрос показал, сколько взрослых детей хочет помогать родителям, но этого не делает

"Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что молодёжь должна материально поддерживать старшее поколение. Женщины относятся к помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71% случаев, а мужчины — в 65%",— сказано в комментарии к результатам опроса.

Как мнение взрослых детей в зависит от их возраста, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".