Опрос показал, сколько жителей Петрозаводска реально получили прибавку к зарплате

Большинство компаний Петрозаводска повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob среди работодателей и трудоустроенных жителей города.

Индексацию зарплат сотрудников в 38% компаний проводили менее полугода назад. Еще 32% работодателей сделали это раньше.



Каждый второй работник (49%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5–10%. Почти у каждого третьего (29%) зарплата увеличилсь менее чем на 5%. Рост оклада на 11–25% отметил каждый десятый, на 26–50% — только 2% опрошенных

В целом по России средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%, что меньше. При этом справедливым размером прибавки большинство опрошенных считают почти 30%.