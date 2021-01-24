Опрос показал, какую зарплату хотят получать студенты в Карелии

Накануне Дня российского студенчества эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали, как часто публикуют резюме студенты в Карелии, какие профессиональные сферы им наиболее интересны и на какую зарплату они рассчитывают.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов из Карелии составляет 25 тыс. рублей.

При этом средняя нижняя планка ожидаемой зарплаты у местных студентов находится на уровне 20 тыс. рублей, а верхняя – 30 тыс. рублей.

Какую работу они готовы ради этого выполнять, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".