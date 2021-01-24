Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"
24.01.2021 15:51
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
Центр помощи бездомным обратился за поддержкой к жителям Петрозаводска 5
24.01.2021 14:09
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТСТАВКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОГНЕ И ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКАМИ ДЕПУТАТ
24.01.2021 19:00
Суд арестовал на двое суток одного из предполагаемых организаторов митинга в Петрозаводске 17
24.01.2021 15:26

Опрос показал, какую зарплату хотят получать студенты в Карелии

Новости. Общество
12:44, 25 Января 2021
фото: © Виталий Белоусов/ТАСС
Загрузка...

Накануне Дня российского студенчества эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали, как часто публикуют резюме студенты в Карелии, какие профессиональные сферы им наиболее интересны и на какую зарплату они рассчитывают.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов из Карелии составляет 25 тыс. рублей.

При этом средняя нижняя планка ожидаемой зарплаты у местных студентов находится на уровне 20 тыс. рублей, а верхняя – 30 тыс. рублей.

Какую работу они готовы ради этого выполнять, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2021-01-25 13:49:31
Было лучше, если бы студенты хотели бы не получать, а зарабатывать.
Неравнодушный
2021-01-25 13:46:25
С молодыми специалистами сейчас реально страшно сталкиваться, многие из них как будто и вовсе не учились, сразу работать начали, с раннего детства.
театральный критик
2021-01-25 13:23:00
Не хочут работать учителями и врачами на селе. Хочут получать. Нет смысла учить их пять лет за счет налогоплательщиков.
VladPTZ
2021-01-25 12:58:54
Вполне реальные запросы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»