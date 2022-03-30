Опрос руководителей предприятий Петрозаводска показал масштабы сокращений персонала

Среди работодателей Петрозаводска, участвовавших в опросе SuperJob, каждый четвертый респондент признал сокращения персонала в своей компании.

Об этом сообщила пресс-служба SuperJob.

Увольнения в тех или иных масштабах проводят 24% опрошенных предприятий и других организаций.

Среди респондентов 12% сообщили, что у них идут небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала. В 4% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей.

Из общего числа опрошенных 76% не сокращают персонал и не планируют это делать.

Аналогичный опрос сервиса SuperJob проводил в феврале. Тогда о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали в 6% работодателей, о массовых —всего 1%.