ОПРОС: Выберите самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению

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В конце уходящего года предлагаем читателям выбрать самые значимые события Карелии-2018 года.
Считанные дни остались до наступления Нового года. В Карелии за 2018 год произошла масса событий - как плохих, так и хороших.
Составили список одних из самых значимых событий Карелии в уходящем году и предлагаем вам выбрать, какие из них, по вашему мнению, стали наиболее важными для республики и местных жителей.
Проголосовать можно здесь.
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Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
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