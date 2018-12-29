ОПРОС: Выберите самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению

В конце уходящего года предлагаем читателям выбрать самые значимые события Карелии-2018 года.

Считанные дни остались до наступления Нового года. В Карелии за 2018 год произошла масса событий - как плохих, так и хороших.

Составили список одних из самых значимых событий Карелии в уходящем году и предлагаем вам выбрать, какие из них, по вашему мнению, стали наиболее важными для республики и местных жителей.

Проголосовать можно здесь.