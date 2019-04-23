ОПРОС: Сколько вы зарабатываете в месяц?

Официальная статистика заявляет, что средняя зарплата в Карелии превысила 40 тысяч рублей. А сколько у вас?

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии в феврале составила 40 тысяч 103 рубля, сообщает Карелиястат. По сравнению с февралем 2018 года размер средней зарплаты в республике вырос на 5,1%.

А сколько вы реально зарабатываете в месяц?

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