Новости по теме
Загрузка...
В День города в честь 75-летия освобождения Петрозаводска будет проведен парад военной техники – поедут танки.
В субботу, 29 июня, в День города в военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.
Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Ответить на вопрос можно здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
17.06.2019, 13:37
17.06.2019, 07:15
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 15:23
17.06.2019, 14:14
Аналитика
Сегодня 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Сегодня 12:48
Сегодня 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии