ОПРОС: Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?

В День города в честь 75-летия освобождения Петрозаводска будет проведен парад военной техники – поедут танки.

В субботу, 29 июня, в День города в военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

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