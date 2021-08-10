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Опрос выявил главную причину разводов в России

Новости. Общество
21:30, 11 Августа 2021
фото: pixabay.com / pasja1000

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Россияне назвали бедность главной причиной разводов, показал опрос ВЦИОМ.

Наиболее распространенными причинами развода россияне считают бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и неверность одного из партнеров, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Отвечая на открытый вопрос, подразумевающий до трех вариантов ответа о том, что чаще всего вынуждает людей разводиться, большинство россиян назвали бедность (33%). Среди вариантов, набравших наибольшую поддержку, были также непонимание друг друга (15%), измена (14%), бытовые проблемы (10%), алкоголизм и наркомания (8%), несовместимость характеров (8%), неуважение друг к другу (6%), жилищный вопрос (5%).

По мнению 39% респондентов, непреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда.

Мнения о том, что нельзя разводиться ни в коем случае, нужно сохранить брак любой ценой, придерживаются 9% россиян, большинство же (57%) уверены, что все зависит от конкретного случая.

Также большинство россиян (53%) считает, что если человек, состоящий в браке, имеет сексуальную жизнь помимо брака, то это всегда предосудительно. 15% респондентов заявили, что это «предосудительно только в некоторых случая», 14% опрошенных заявили, что это «почти всегда предосудительно», 10% не видят в этом ничего предосудительного, 8% затруднились ответить.

Большинство россиян (60%) не видят ничего предосудительного в том, что человек вступает в сексуальные отношения до брака, а 13% придерживаются противоположного мнения.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 3 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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