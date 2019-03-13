10:49, 13 Марта 2019
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в это воскресенье?
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Год назад, 18 марта, в России прошли выборы президента. А за кого из кандидатов 2018 года вы бы проголосовали сейчас?
Минул почти год, как страна в четвертый раз проголосовала за Путина. Почти 77% голосов, отданных год назад Путину при явке избирателей более 67%.
В Карелии, которая при путинских назначенцах опустилась по качеству жизни до 70 места по стране, уровень поддержки "национального лидера" лишь немного не дотянул до общероссийского – 73% (в среднем по РФ он составил 76,7%).
С марта 2018 года в России приняли закон о повышении пенсионного возраста, повысили НДС до 20%, тарифы на коммунальные услуги.
А если бы выборы проходили сейчас, кому бы из кандидатов вы бы отдали предпочтение?
Проголосовать можно здесь.
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За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?
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