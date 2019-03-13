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Новости. Общество
10:49, 13 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ОПРОС: За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в это воскресенье?

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Год назад, 18 марта, в России прошли выборы президента. А за кого из кандидатов 2018 года вы бы проголосовали сейчас?

Минул почти год, как страна в четвертый раз проголосовала за Путина. Почти 77% голосов, отданных год назад Путину при явке избирателей более 67%.

В Карелии, которая при путинских назначенцах опустилась по качеству жизни до 70 места по стране, уровень поддержки "национального лидера" лишь немного не дотянул до общероссийского – 73% (в среднем по РФ он составил 76,7%).

С марта 2018 года в России приняли закон о повышении пенсионного возраста, повысили НДС до 20%, тарифы на коммунальные услуги.

А если бы выборы проходили сейчас, кому бы из кандидатов вы бы отдали предпочтение?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-13 11:06:50
Проголосуют как принято. Чего тут спрашивать?
бюджет
2019-03-13 11:04:54
Для начала надо порядок в подсчетах навести, затем убрать коибы, которыми можно управлять из одного центра (Кремль), совсем людей за людей не считают. А че же не пишите кандидатов в президенты, давайте список и будем посмотреть. А то льёте воду, льёте, а зачем пустышку гонять?
goo
2019-03-13 11:02:18
однозначно
2019-03-13 10:59:00
Только за Путина. Я вообще поддерживаю любые решения партии и правительства, которые способствуют обнищанию и вымиранию патрионуто-ватного электората.
zanoza
2019-03-13 10:54:28
Я и на выборах президента ,проходивших в 2018 г., голосовала не за Путина.
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