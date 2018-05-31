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Новости. Общество
10:16, 31 Мая 2018

ОПТИМИЗАЦИЯ: Еще один район Карелии хотят оставить без медицинской помощи

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Жители Питкярантского района собирают подписи против закрытия родильного отделения в районной больнице и просят поддержать их: не дать властям возможности оставить очередной населенный пункт в Карелии без медицинской помощи.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" жители района опубликовали обращение с просьбой подписать петицию в защиту родильного отделения и всей районной больницы Питкяранты.

"Друзья, уже этим летом у нас собираются закрыть родильное отделение Питкярантской районной больнице. Потом гинекологическое. Потом, наверно, всю районную больницу. Это крайне печально. Мы очень надеемся, что нам удастся остановить эту "оптимизацию. Пожалуйста, подпишите петицию против этого", - написано в группе.

Люди сообщают, что оптимизация семимильными шагами приближается к Питкярантскому району.

"Нас постепенно лишают доступной медицины. Мы уже привыкли ездить то в столицу республики на обследования, то в Сортавала за анализами. Мы не замечаем, как круг доступных медицинских услуг опасно сужается от больничного городка с лабораторией и операционными до фельдшерского пункта. Отстоим свое право на жизнь и здоровье!"

По словам авторов петиции, по решению администрации ЦРБ родильное отделение закрывается с 1 июля, что вынудит рожениц выезжать на роды своими силами в республиканскую больницу, находящуюся в 200 км от Питкяранты.

"Данную дорогу не каждая беременная может себе позволить ввиду состояния здоровья, не говоря уже о материальной составляющей. Билет на маршрутки до Петрозаводска (время поездки около 4х часов) от 400 до 500 рублей. Учитывая отсутствие комфорта для беременной в маршрутке, женщины вынуждены будут использовать для поездки такси, стоимость которого составляет от 3 тысяч рублей. Транспортировка беременной на столь длительное расстояние - это риск".

Жители Питкярантского района хотят, чтобы их услышали власти и не оставляли район с населением в 18 042 человека без медицинской помощи.

"По республике Карелия Питкярантский район самый густонаселенный. Рождаемость, по официальным данным ЗАГСа, за 2017 год 160 младенцев, за 2018 по апрель уже рождены и зарегистрированы 65 малышей", - отмечается в петиции.

В министерстве здравоохранения Карелии пообещали прокомментировать ситуацию.

Пока власти готовят ответ, петицию можно подписать здесь.

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Комментарии

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Изя
2018-05-31 12:54:35
Опять зловещая рука губера и далекого от медицины Корсакова , потом прикинутся , что ни при чем , что народ и журналисты чокнутые .
Orava
2018-05-31 12:37:40
А как дружно ходили голосовать! Правильно еще надо перекопать все дороги.
stranger
2018-05-31 11:54:09
Особый путь в средневековье подразумевает домострой. ЦПШ, РПЦ. Рожать в поле, лечится корой дуба и боярышником.
Беня
2018-05-31 11:33:30
Была медицинская помощь, стала медицинская услуга, кругом лучшие практики, инновации, все фешенебельно, как в цивилизованных странах.
Ну а шо нерентабельно, то, увы, нерентабельно. А нерентабельно у нас .... :) ..... ВСЁ
Valentina Vonti
2018-05-31 10:42:13
Министерству здавохранения Республики Карелия необходимо принять срочно, решение об отмене оптимизации то ест закрытии родильного дома в Питкяранте-последствия чреваты в будущем,думайте о людях.
Неизвестно
2018-05-31 12:13:05
Valentina Vonti, Вы действительно думаете что это решение приняли в Минздраве Карелии?? Такие решения принимаются гораздо выше..Карельский Минздрав - орган МСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти...разницу понимаете???
Гость
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