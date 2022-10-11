Оптимизм ритейлеров в Карелии растет, несмотря на ухудшение ситуации в отрасли

Оборот розничной торговли в Карелии за 9 месяцев 2022 года сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но руководители предприятий ждут улучшения.

Об этом говорят результаты опроса ритейлеров, проведенного Карелиястатом.

Как «неблагоприятную» ситуацию в отрасли охарактеризовали 10% респондентов — это в 2 раза меньше, чем в середине года. Сократилась и доля тех, кто ожидает ухудшения в ближайшие месяцы. Во время предыдущего опроса таких было 15%, а теперь осталось всего 5%.

Еще 80% руководителей организаций, принявших участие в обследовании, прогнозируют, что в следующем квартале ситуация останется без изменений, а 15% ожидают ее улучшения.