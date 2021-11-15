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Опубликован график работы отделений Сбербанка 31 декабря и после Нового года

Новости. Общество
11:00, 31 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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Офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц, в том числе, в Карелии 31 декабря работают по режиму субботы.

С 1 по 3 января — выходные дни, работают только дежурные офисы. С 4 по 6 января количество работающих офисов будет увеличено.

На 7 января снова назначен выходной день, будут работать только дежурные офисы.

8 января — стандартный рабочий день по режиму работы субботы. Однако офисы откроются на 30 минут раньше обычного.

9 января — стандартный рабочий день по режиму воскресенья.

10 января — стандартный рабочий день по режиму работы понедельника для всех офисов. Они откроются на 30 минут раньше обычного.

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