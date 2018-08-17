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Новости. Экономика
09:39, 17 Августа 2018

Опубликован рейтинг рентабельных видов бизнеса в Карелии

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Рентабельность продукции, работ и услуг организаций Карелии по итогам 2017 года достигла, в среднем, 20,3%

Самым рентабельным видом бизнеса оказалось рыболовство и рыбоводство. Там этот показатель достиг 75,8%. Кроме того, в пятерке лидеров добыча полезных ископаемых (рентабельность 50%), производство пищевых продуктов (38,8%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (29%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (22,5%), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-08-17 10:12:58
Опять старая сказка-лесозаготовка оказывается не является рентабельным видом бизнеса, и при этом из леса никого не выгнать,а работают оказывается чуть ли не себе в убыток !!! Кто только не обещал нам навести порядок в лесу, какие только страшные они кары не обещали нарушителям, а воз и ныне там ... Никак видать не удаётся, а может не очень хочется, вывести лесной бизнес из тени. Чтобы наше общее "зелёное" богатство приносило прибыль всем, а не отдельным личностям ... А леса , тем временем, вокруг всё меньше и меньше, спрос на него огромный ...
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