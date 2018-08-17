Опубликован рейтинг рентабельных видов бизнеса в Карелии

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Рентабельность продукции, работ и услуг организаций Карелии по итогам 2017 года достигла, в среднем, 20,3%
Самым рентабельным видом бизнеса оказалось рыболовство и рыбоводство. Там этот показатель достиг 75,8%. Кроме того, в пятерке лидеров добыча полезных ископаемых (рентабельность 50%), производство пищевых продуктов (38,8%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (29%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (22,5%), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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