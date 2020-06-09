Опубликован режим работы МРЭО ГИБДД Карелия в июне

Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом прием граждан осуществляется только по предварительной записи в электронном виде на сайте "Госуслуги", сообщили в ГИБДД Карелии.
В целях соблюдения эпидемиологических норм количество слотов для записи ограничено.
Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется исключительно для заявителей, заранее подавших заявки на прием. Граждане должны иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями (не менее 1,5 метров).
Телефон для справок:
Регистрационное отделение - 707-356
Экзаменационное отделение - 739-283
Граждане, находящиеся на карантине по коронавирусу, не должны нарушать условия карантина.
Согласно Указу главы Республики, для граждан, прибывших в Карелию из других регионов, действует режим изоляции в течение двух недель.
ГИБДД просит с пониманием отнестись к принятым мерам!
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