Опубликован режим работы МРЭО ГИБДД Карелия в июне

Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом прием граждан осуществляется только по предварительной записи в электронном виде на сайте "Госуслуги", сообщили в ГИБДД Карелии.

В целях соблюдения эпидемиологических норм количество слотов для записи ограничено.

Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется исключительно для заявителей, заранее подавших заявки на прием. Граждане должны иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями (не менее 1,5 метров).

Телефон для справок:

Регистрационное отделение - 707-356

Экзаменационное отделение - 739-283

Граждане, находящиеся на карантине по коронавирусу, не должны нарушать условия карантина.

Согласно Указу главы Республики, для граждан, прибывших в Карелию из других регионов, действует режим изоляции в течение двух недель.

ГИБДД просит с пониманием отнестись к принятым мерам!