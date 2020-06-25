Опубликован список арестованных авто, выставленных на торги с 15%-ной скидкой в Карелии

Стоимость арестованного и выставленного на торги имущества должников может быть снижена на 15%, если на него в течение месяца не нашлось покупателей.

Об этом говорится в комментарии службы судебных приставов Карелии к перечню автомобилей, арестованных у физических и юридических лиц.

"Если имущество должника не было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снижении цены на15%. Таким образом, реализация арестованного имущества в числе прочего может осуществляться в среднем на 15% ниже среднерыночной стоимости аналогов", - говорится в сообщении УФССП. Управление разместило на своем официальном сайте список арестованных и выставленных на торги автомобилей. Из них 9 продаются с 15%-ной скидкой. О моделях и ценах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".